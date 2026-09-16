01.47 srail ordusu, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Nake Hamed'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında kurduğu geçici kontrol noktasında "düşman bir kuruluşla işbirliği yapma ve casusluk" gerekçesiyle gözaltına aldı.
01.00 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, İran ile ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu.
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ABD'ye darbe üstüne darbe! İran duyurdu: 52'nciyi düşürdük
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca bunun düşürülen 52'nci MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 02.29'da Keşm Adası semalarında MQ-9 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca bunun düşürülen 52'nci MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde Keşm Adası açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.
08.17 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
03.26 İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarından patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
01.47 srail ordusu, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Nake Hamed'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında kurduğu geçici kontrol noktasında "düşman bir kuruluşla işbirliği yapma ve casusluk" gerekçesiyle gözaltına aldı.
01.00 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, İran ile ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu.
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