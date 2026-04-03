ABD uçağının İran’da düşürüldüğü doğrulandı. İran ve ABD kaynaklarının açıklamaları sonrası pilotların akıbetine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 18:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD’ye ait bir savaş uçağının İran’da düşürüldüğü, hem İran kaynakları hem de ABD basını tarafından doğrulandı. İran devlet medyası Tasnim, uçağın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu bildirirken, ABD’li yetkililer de olayın gerçekleştiğini teyit etti. Gelişmenin ardından mürettebatın durumu ve sahadaki hareketlilik uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti.
İran kaynaklarına göre ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağı, İran hava sahasında hedef alındı. Tasnim’in haberinde, uçağın İslam Devrim Muhafızları tarafından düşürüldüğü ve pilotun fırlatma koltuğu ile atlayarak ülke sınırları içinde yere indiği aktarıldı. Pilotun daha sonra İran güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.
Pilot için ödül çağrısı yapıldı
İran devlet televizyonuna bağlı yerel bir kanalda yayımlanan açıklamada, pilotun sağ şekilde güvenlik birimlerine teslim edilmesi durumunda ödül verileceği duyuruldu. Açıklamada, bölge halkına çağrı yapılarak pilot veya pilotların bulunmasına destek olunması istendi.
ABD basını düşüşü doğruladı
ABD basınında yer alan haberlerde, İran semalarında bir ABD savaş uçağının düştüğü doğrulandı. The New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer, olayın gerçekleştiğini teyit ederken mürettebatın durumunun netlik kazanmadığını belirtti. Axios’un aktardığına göre ise ABD kuvvetleri, düşen uçaktaki iki pilotu bulmak amacıyla arama ve kurtarma operasyonu başlattı.
