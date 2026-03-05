ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'daki ilkokula saldırının soruşturulduğunu açıkladı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 08:33
Hegseth, basına yaptığı açıklamada, Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu" saldırısına dair konuştu.
ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin sorulan soruya karşılık Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını verdi.
Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
