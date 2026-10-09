ABD'den Maduro ve eşine yeni suçlama: Dava dosyasına ''işkence'' maddesi eklendi
ABD'den Maduro ve eşine yeni suçlama: Dava dosyasına ''işkence'' maddesi eklendi
ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesiyle alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki dava dosyasına yeni suçlamalar eklendi. Federal savcılar, çiftin yıllardır Amerikan vatandaşlarına işkence uygulanmasına yönelik komplo kurduğunu öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'nin 3 Ocak'ta gerçekleştirdiği askeri müdahale sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in New York'taki mahkemede görülen dava dosyasına yeni suçlamalar eklendi. ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamaya göre federal savcılar, Maduro'nun 2013'ten bu yana siyasi muhaliflerine karşı devlet destekli işkence ve baskı sistemini onayladığını öne sürdü. Flores'in ise rejimin kullandığı şiddet mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olduğu iddia edildi.
EN AZ 10 YIL HAPİS CEZASI RİSKİ
New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jamie McDonald, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugünkü ek iddianamede belirtildiği üzere, Nicolas Maduro Moros ve Cilia Adela Flores De Maduro, 20 yılı aşkın süredir, daha önce yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlarına ek olarak ABD vatandaşlarına işkence de dahil olmak üzere işkence suçlarını işlemek için komplo kurmuşlardır." Haklarındaki suçlamalar göz önüne alındığında çiftin en az 10 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyor.
FBI DİREKTÖRÜ PATEL'DEN AÇIKLAMA
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, X hesabından yaptığı paylaşımda Maduro ve eşi Flores hakkında işkence yapmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla yeni federal davalar açıldığını duyurdu. Patel, "İddianamede belirtildiği üzere, Maduro rejimi, Venezuela hükümetinin gözetiminde tutulan bir düzineden fazla Amerikan vatandaşına işkence uyguladı; bu işkenceler arasında uyuşturucu verme, elektrik şoku, cinsel saldırı ve daha fazlası yer alıyor. Şimdi suçlarının hesabını verecekler." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Maduro ve eşi 3 Ocak'tan bu yana New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.
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ABD'den Maduro ve eşine yeni suçlama: Dava dosyasına ''işkence'' maddesi eklendi
ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesiyle alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki dava dosyasına yeni suçlamalar eklendi. Federal savcılar, çiftin yıllardır Amerikan vatandaşlarına işkence uygulanmasına yönelik komplo kurduğunu öne sürdü.
ABD'nin 3 Ocak'ta gerçekleştirdiği askeri müdahale sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in New York'taki mahkemede görülen dava dosyasına yeni suçlamalar eklendi. ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamaya göre federal savcılar, Maduro'nun 2013'ten bu yana siyasi muhaliflerine karşı devlet destekli işkence ve baskı sistemini onayladığını öne sürdü. Flores'in ise rejimin kullandığı şiddet mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olduğu iddia edildi.
EN AZ 10 YIL HAPİS CEZASI RİSKİ
New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jamie McDonald, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugünkü ek iddianamede belirtildiği üzere, Nicolas Maduro Moros ve Cilia Adela Flores De Maduro, 20 yılı aşkın süredir, daha önce yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlarına ek olarak ABD vatandaşlarına işkence de dahil olmak üzere işkence suçlarını işlemek için komplo kurmuşlardır." Haklarındaki suçlamalar göz önüne alındığında çiftin en az 10 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyor.
FBI DİREKTÖRÜ PATEL'DEN AÇIKLAMA
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, X hesabından yaptığı paylaşımda Maduro ve eşi Flores hakkında işkence yapmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla yeni federal davalar açıldığını duyurdu. Patel, "İddianamede belirtildiği üzere, Maduro rejimi, Venezuela hükümetinin gözetiminde tutulan bir düzineden fazla Amerikan vatandaşına işkence uyguladı; bu işkenceler arasında uyuşturucu verme, elektrik şoku, cinsel saldırı ve daha fazlası yer alıyor. Şimdi suçlarının hesabını verecekler." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Maduro ve eşi 3 Ocak'tan bu yana New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.
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