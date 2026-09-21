ABD'den İran'a yeni mesaj: Müzakere masasına dönmesi için kapımız açık
ABD'den İran'a yeni mesaj: Müzakere masasına dönmesi için kapımız açık
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, 'İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 08:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Waltz, ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor'ın New York'ta düzenlendiği etkinlikte konuştu.
İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını belirten Waltz, "İran rejimi 1979'dan bu yana en zayıf döneminde ve giderek daha da zayıflıyor." ifadelerini kullandı.
Waltz, "İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık." diyerek, Tahran'ın diplomatik ve barışçıl yollarla müzakere masasına geri dönmesini umduğunu kaydetti.
Zamanın lehlerine işlediğini savunan Waltz, Tahran'ın son dönemde yeniden müzakerelere başlamak için ABD yaptırımlarının kaldırılmasını ve tazminat ödenmesini şart koştuğu yönündeki haberlerin ise asılsız olduğunu bildirdi.
- "BM'Yİ DİYETE SOKTUK"
Waltz diğer taraftan Abraham Anlaşmaları'na katılmakla ilgilenen "potansiyel üyeler" bulunduğunu da dile getirirken, bu ülkelerin hangileri olduğunu ise açıklamadı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) ilişkin de konuşan Waltz, BM'yi "tekrar büyük" yapmayı hedeflediklerini belirtti.
ABD'nin BM tarihindeki ilk bütçe kesintisini gerçekleştirdiğini aktaran Waltz, "Hiç kesinti yapılmamıştı, bütçe yalnızca büyüyordu. Biz BM'yi diyete soktuk. Bazen daha yalın ve daha odaklı olmak çok daha iyidir." ifadesini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07:30 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
01:31 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da son dönemde adeta bir "deprem" yaşandığını ve bu durumun güvenlik ile istikrar varsayımlarını sınadığını söyledi.
00:28 İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi.
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ABD'den İran'a yeni mesaj: Müzakere masasına dönmesi için kapımız açık
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, 'İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık.' açıklamasında bulundu.
Waltz, ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor'ın New York'ta düzenlendiği etkinlikte konuştu.
İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını belirten Waltz, "İran rejimi 1979'dan bu yana en zayıf döneminde ve giderek daha da zayıflıyor." ifadelerini kullandı.
Waltz, "İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık." diyerek, Tahran'ın diplomatik ve barışçıl yollarla müzakere masasına geri dönmesini umduğunu kaydetti.
Zamanın lehlerine işlediğini savunan Waltz, Tahran'ın son dönemde yeniden müzakerelere başlamak için ABD yaptırımlarının kaldırılmasını ve tazminat ödenmesini şart koştuğu yönündeki haberlerin ise asılsız olduğunu bildirdi.
- "BM'Yİ DİYETE SOKTUK"
Waltz diğer taraftan Abraham Anlaşmaları'na katılmakla ilgilenen "potansiyel üyeler" bulunduğunu da dile getirirken, bu ülkelerin hangileri olduğunu ise açıklamadı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) ilişkin de konuşan Waltz, BM'yi "tekrar büyük" yapmayı hedeflediklerini belirtti.
ABD'nin BM tarihindeki ilk bütçe kesintisini gerçekleştirdiğini aktaran Waltz, "Hiç kesinti yapılmamıştı, bütçe yalnızca büyüyordu. Biz BM'yi diyete soktuk. Bazen daha yalın ve daha odaklı olmak çok daha iyidir." ifadesini kullandı.
07:30 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
01:31 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da son dönemde adeta bir "deprem" yaşandığını ve bu durumun güvenlik ile istikrar varsayımlarını sınadığını söyledi.
00:28 İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi.
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