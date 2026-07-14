ABD'den İran'a 5 saatlik saldırı dalgası! Çok sayıda askeri hedef vuruldu
ABD'den İran'a 5 saatlik saldırı dalgası! Çok sayıda askeri hedef vuruldu
ABD ordusu İran'a karşı başlatılan son saldırıların 5 saatte tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 08:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların 5 saat sürdüğü ifade edilerek, "ABD güçleri, İran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dâhil İran genelindeki askeri hedefleri başarıyla vurdu. CENTCOM; İran'ın kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı tesislerine ve denizcilik unsurlarına karşı hassas güdümlü mühimmatlar kullandı" denildi. Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin konuşlu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Amerikan güçleri teyakkuz halinde olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
ABD, İRAN'A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı yeniden hedef alacaklarını açıklamasının ardından, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.44 ABD ordusu İran'a karşı başlatılan son saldırıların 5 saatte tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
06.34 Bahreyn'de, İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çalarken, halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.
05.54 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını "korsanlık" olarak değerlendirdi.
04.30 İran'ın Bahreyn'i hedef alan misilleme saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bildirildi.
04.18 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen BAE'ye ait 2 tankere İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırı, 1 Hintli mürettebatın hayatını kaybetmesine ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanmasına yol açtı" açıklamasında bulundu.
03.57 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı koruma sağladıkları Körfez ülkelerinin kendilerine ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Para harcıyoruz ve yardım ettiğimiz ülkeler, kendilerine sağladığımız koruma karşılığında bize ödeme yapacak" dedi.
03.16 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nda ulusal petrol tankerleri "Mombasa" ve "Al Bahiyah"ı hedef alan İran saldırısını şiddetle kınadı.
02.58 İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
02.33 ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığı bildirildi.
02.32 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını belirterek, "Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey kalmadı" açıklamasında bulundu.
01.49 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi.
01.07 ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
00.51 Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'a deniz ulaşımına yönelik müdahaleleri durdurması ve Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir koşul, geçiş ücreti veya harç uygulamaksızın uluslararası deniz trafiğine açık tutması çağrısında bulundu.
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ABD'den İran'a 5 saatlik saldırı dalgası! Çok sayıda askeri hedef vuruldu
ABD ordusu İran'a karşı başlatılan son saldırıların 5 saatte tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların 5 saat sürdüğü ifade edilerek, "ABD güçleri, İran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dâhil İran genelindeki askeri hedefleri başarıyla vurdu. CENTCOM; İran'ın kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı tesislerine ve denizcilik unsurlarına karşı hassas güdümlü mühimmatlar kullandı" denildi. Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin konuşlu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Amerikan güçleri teyakkuz halinde olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
ABD, İRAN'A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı yeniden hedef alacaklarını açıklamasının ardından, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.44 ABD ordusu İran'a karşı başlatılan son saldırıların 5 saatte tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
06.34 Bahreyn'de, İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çalarken, halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.
05.54 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını "korsanlık" olarak değerlendirdi.
04.30 İran'ın Bahreyn'i hedef alan misilleme saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bildirildi.
04.18 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen BAE'ye ait 2 tankere İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırı, 1 Hintli mürettebatın hayatını kaybetmesine ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanmasına yol açtı" açıklamasında bulundu.
03.57 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı koruma sağladıkları Körfez ülkelerinin kendilerine ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Para harcıyoruz ve yardım ettiğimiz ülkeler, kendilerine sağladığımız koruma karşılığında bize ödeme yapacak" dedi.
03.16 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nda ulusal petrol tankerleri "Mombasa" ve "Al Bahiyah"ı hedef alan İran saldırısını şiddetle kınadı.
02.58 İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
02.33 ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığı bildirildi.
02.32 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını belirterek, "Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey kalmadı" açıklamasında bulundu.
01.49 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi.
01.07 ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
00.51 Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'a deniz ulaşımına yönelik müdahaleleri durdurması ve Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir koşul, geçiş ücreti veya harç uygulamaksızın uluslararası deniz trafiğine açık tutması çağrısında bulundu.
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