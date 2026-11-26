Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD'de kargo uçağı pistten çıktı! Miami Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda FedEx'e ait bir kargo uçağının inişten sonra pistten çıkması nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Tennessee eyaletinden havalanan FedEx'e ait kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na indikten kısa süre sonra pistten çıktı.
Bunun üzerine Miami Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
FAA'den yapılan ikinci açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve uçuşların kısa süre içinde normale döneceği aktarıldı.
FAA, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar