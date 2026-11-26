1 milyon dolarlık ödül sevinci kısa sürdü! ICE tarafından gözaltına alındı
1 milyon dolarlık ödül sevinci kısa sürdü! ICE tarafından gözaltına alındı
ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1 milyon dolarlık piyango ödülünü kazanan El Salvador uyruklu Ariel Antonio Velasquez-Morales, ödülü almasından bir hafta sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:39
Kaynak:
AA
ICE'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Boston kentindeki ICE görevlilerinin Velasquez-Morales'i 24 Kasım'da East Boston mahallesinde düzenlenen göçmenlik denetimi operasyonları sırasında gözaltına aldığı kaydedildi.
Paylaşımda, Velasquez-Morales'in 15 Mayıs 2013'te ABD'ye yasa dışı yollarla girdiği ve 24 Nisan 2014'te bir göçmenlik hakiminin hakkında sınır dışı edilmesi kararı verdiği aktarıldı.
Velasquez-Morales'in Massachusetts Eyalet Piyangosu genel merkezinde ödül çekini alırken çekilmiş bir fotoğrafının da eklendiği açıklamada, "Amerikan vatandaşlarına ayrılan haklar ve ayrıcalıklar, yasa dışı göçmenlere değil, Amerikan vatandaşlarınadır." ifadeleri kullanıldı.
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1 milyon dolarlık ödül sevinci kısa sürdü! ICE tarafından gözaltına alındı
ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1 milyon dolarlık piyango ödülünü kazanan El Salvador uyruklu Ariel Antonio Velasquez-Morales, ödülü almasından bir hafta sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.
ICE'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Boston kentindeki ICE görevlilerinin Velasquez-Morales'i 24 Kasım'da East Boston mahallesinde düzenlenen göçmenlik denetimi operasyonları sırasında gözaltına aldığı kaydedildi.
Paylaşımda, Velasquez-Morales'in 15 Mayıs 2013'te ABD'ye yasa dışı yollarla girdiği ve 24 Nisan 2014'te bir göçmenlik hakiminin hakkında sınır dışı edilmesi kararı verdiği aktarıldı.
Velasquez-Morales'in Massachusetts Eyalet Piyangosu genel merkezinde ödül çekini alırken çekilmiş bir fotoğrafının da eklendiği açıklamada, "Amerikan vatandaşlarına ayrılan haklar ve ayrıcalıklar, yasa dışı göçmenlere değil, Amerikan vatandaşlarınadır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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