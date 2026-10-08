Türkiye ile Fransa arasında yeni yol haritası! İlk toplantı için tarih verildi
Türkiye ile Fransa arasında yeni yol haritası! İlk toplantı için tarih verildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik ilişkilerini kurumsal bir yapıya kavuşturan 'Yol Haritası' çerçevesinde temasların düzenli hale getirileceğini açıkladı. İki ülkenin ortak savunma, hava savunma sistemleri ve istihbarat paylaşımı konularını ele alacağı kritik toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak yapılması kararlaştırılırken, tarafların mutabakatıyla ilk zirvenin 2026 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:40
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 14:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmek, mevcut iş birliğini daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla kritik bir "Yol Haritası" protokolünün imzalandığını duyurdu. Karşılıklı çıkarlar temelinde şekillenen anlaşma, iki ülke arasındaki askeri ve teknik temasları yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.
HAVA SAVUNMASI, İSTİHBARAT VE HİBRİT TEHDİTLER MASADA
İmzalanan Yol Haritası kapsamında; savunma ve güvenlik konularında düzenli istişare mekanizmalarının işletilmesi, hibrit tehditlerle ortak mücadele, istihbarat paylaşımının artırılması ve özellikle hava savunma alanında daha yakın iş birliği kurulması öngörülüyor. İki ülkenin savunma sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedeflenirken, üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin de koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.
MÜŞTEREK TATBİKATLAR VE ASKERİ PERSONEL DEĞİŞİMİ
Anlaşmanın askeri boyutunda ise saha eğitimleri ve akademik iş birlikleri öne çıkıyor. Kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi, liman ziyaretlerinin artırılması ve harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.
SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK PROJE VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Savunma sanayisi alanında iki ülkenin nitelikli kuruluşları arasındaki temasların artırılması, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda ortak proje ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi için zemin hazırlanacak.
İLK KRİTİK ZİRVE 2026'NIN SON ÇEYREĞİNDE
İki ülkenin savunma makamları arasındaki temasları düzenli hale getirecek protokol doğrultusunda, kurumsal değerlendirme toplantılarının sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Tarafların mutabakatıyla sürecin ilk toplantısının 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanıyor.
Bakanlık, söz konusu Yol Haritası'nın Türkiye ile Fransa arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerini kurumsallaştıracağını, karşılıklı güveni pekiştireceğini ve hem bölgesel hem de küresel barış ile istikrara önemli katkılar sunacağını değerlendiriyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye ile Fransa arasında yeni yol haritası! İlk toplantı için tarih verildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik ilişkilerini kurumsal bir yapıya kavuşturan 'Yol Haritası' çerçevesinde temasların düzenli hale getirileceğini açıkladı. İki ülkenin ortak savunma, hava savunma sistemleri ve istihbarat paylaşımı konularını ele alacağı kritik toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak yapılması kararlaştırılırken, tarafların mutabakatıyla ilk zirvenin 2026 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmek, mevcut iş birliğini daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla kritik bir "Yol Haritası" protokolünün imzalandığını duyurdu. Karşılıklı çıkarlar temelinde şekillenen anlaşma, iki ülke arasındaki askeri ve teknik temasları yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.
HAVA SAVUNMASI, İSTİHBARAT VE HİBRİT TEHDİTLER MASADA
İmzalanan Yol Haritası kapsamında; savunma ve güvenlik konularında düzenli istişare mekanizmalarının işletilmesi, hibrit tehditlerle ortak mücadele, istihbarat paylaşımının artırılması ve özellikle hava savunma alanında daha yakın iş birliği kurulması öngörülüyor. İki ülkenin savunma sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedeflenirken, üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin de koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.
MÜŞTEREK TATBİKATLAR VE ASKERİ PERSONEL DEĞİŞİMİ
Anlaşmanın askeri boyutunda ise saha eğitimleri ve akademik iş birlikleri öne çıkıyor. Kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi, liman ziyaretlerinin artırılması ve harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.
SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK PROJE VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Savunma sanayisi alanında iki ülkenin nitelikli kuruluşları arasındaki temasların artırılması, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda ortak proje ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi için zemin hazırlanacak.
İLK KRİTİK ZİRVE 2026'NIN SON ÇEYREĞİNDE
İki ülkenin savunma makamları arasındaki temasları düzenli hale getirecek protokol doğrultusunda, kurumsal değerlendirme toplantılarının sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Tarafların mutabakatıyla sürecin ilk toplantısının 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanıyor.
Bakanlık, söz konusu Yol Haritası'nın Türkiye ile Fransa arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerini kurumsallaştıracağını, karşılıklı güveni pekiştireceğini ve hem bölgesel hem de küresel barış ile istikrara önemli katkılar sunacağını değerlendiriyor.
Çok Okunanlar