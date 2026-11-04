Hava Kuvvetleri'ne HÜRKUŞ takviyesi! Geleceğin savaş pilotları onlarla yetişecek
Hava Kuvvetleri'ne HÜRKUŞ takviyesi! Geleceğin savaş pilotları onlarla yetişecek
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un 2 adet uçağının daha kabul işlemlerinin tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:20
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 15:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 adet HÜRKUŞ uçağının daha kabul işlemleri başarıyla tamamlandı.
ENVANTERDEKİ HÜRKUŞ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son teslimatlarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor!" ifadelerini kullandı.
Geleceğin savaş pilotlarının yetişmesinde kritik rol üstlenen HÜRKUŞ'ların teslimat süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Görgün, yeni uçakların Türkiye'ye ve Türk Hava Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diledi.
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Hava Kuvvetleri'ne HÜRKUŞ takviyesi! Geleceğin savaş pilotları onlarla yetişecek
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un 2 adet uçağının daha kabul işlemlerinin tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldığını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 adet HÜRKUŞ uçağının daha kabul işlemleri başarıyla tamamlandı.
ENVANTERDEKİ HÜRKUŞ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son teslimatlarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor!" ifadelerini kullandı.
Geleceğin savaş pilotlarının yetişmesinde kritik rol üstlenen HÜRKUŞ'ların teslimat süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Görgün, yeni uçakların Türkiye'ye ve Türk Hava Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diledi.
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