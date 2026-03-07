Bayraktar KIZILELMA için geri sayım: Dünyada bir ilk, bu yıl envantere giriyor
Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojilerinde kritik rol oynayan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti. Milli platformun 2026 yılı içinde envantere girerek göreve başlaması planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:08
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 10:11
Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinde öne çıkan insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA, yeni mühimmatlar ve gelişmiş sistemlerle güçlenmeye devam ediyor. Sinop açıklarında gerçekleştirilen son testte önemli bir başarıya imza atan KIZILELMA, havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), teslim edildiği kullanıcılar tarafından aktif şekilde kullanılırken aynı zamanda yeni milli ekipman ve mühimmatlarla donatılmayı sürdürüyor.
AKINCI’NIN MÜHİMMAT KABİLİYETİ GENİŞLİYOR
Farklı tipteki mühimmatları hem yer hem de hava hedeflerine karşı etkin şekilde kullanabilen milli TİHA’nın atış testleri başarıyla devam ediyor. Geliştirme faaliyetleri kapsamında AKINCI için birçok yerli mühimmatın entegrasyonu gerçekleştirildi.
Bugüne kadar MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.
AKINCI daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile gerçekleştirdiği hava-hava atışlarıyla dikkat çekerken, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yapılan testte de gökyüzündeki hedef İHA’yı tam isabetle vurdu.
MURAD AESA RADARI İLE YENİ KABİLİYET
Mühimmat entegrasyonlarının yanı sıra milli TİHA’nın MURAD AESA Radar ile performans test uçuşu da başarıyla gerçekleştirildi.
ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Burun Radarı; aynı anda otomatik çoklu hedef takibi, elektronik destek ve taarruz kabiliyetleri ile yapay zeka tabanlı hedef kimliklendirme özellikleriyle öne çıkıyor. Bu sistem sayesinde Bayraktar AKINCI’nın operasyonel kabiliyetleri ve caydırıcılığı önemli ölçüde artıyor.
BAYRAKTAR KIZILELMA’DA TEST SÜRECİ SÜRÜYOR
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA da test sürecinde önemli aşamaları geride bıraktı. KIZILELMA bugüne kadar eğitim uçuşlarından elektronik harp kendini koruma sistemi fonksiyonel uçuşuna kadar birçok testi başarıyla tamamladı.
5 Ocak’ta gerçekleştirilen EOTS Performans ve Dayanım Test Uçuşu ile birlikte platforma görev sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp kabiliyeti kazandırıldı.
ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ ENTEGRE EDİLDİ
ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti, Bayraktar KIZILELMA’ya entegre edilerek ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Sistem, 360 derece kapsama alanı, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti ve hızlı tehdit teşhis kabiliyetleri sunuyor.
İnsansız platformlara özel olarak geliştirilen FEWS-U sistemi, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis ederek bu tehditlere karşı karşı tedbirler uygulayan entegre bir elektronik harp çözümü olarak görev yapıyor.
HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK
Bayraktar KIZILELMA geçen yıl test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile yaptığı ilk atış testini tam isabetle başarıyla gerçekleştirdi.
Milli insansız savaş uçağı ayrıca Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.
Tüm test süreçleri başarıyla devam eden Bayraktar KIZILELMA’nın 2026 yılı içerisinde envantere girerek aktif göreve başlaması planlanıyor.
