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ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 10:36
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

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