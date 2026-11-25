Üsküdar'da park halindeyken freni boşalan kiremit yüklü tır, bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:22
Kaynak:
AA
Mustafa Düzgünman Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle freninin boşalması sonucu hareket ederek bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı.
Duvarı yıkarak bahçeye giren tırın ön kısmında hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralanan olmadı.
Tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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Üsküdar'da freni boşalan tır dehşet saçtı! Gecekondunun bahçe duvarını yıktı
Üsküdar'da park halindeyken freni boşalan kiremit yüklü tır, bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı.
Mustafa Düzgünman Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle freninin boşalması sonucu hareket ederek bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı.
Duvarı yıkarak bahçeye giren tırın ön kısmında hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralanan olmadı.
Tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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