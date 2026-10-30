SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil paramparça olurken, iki kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:44
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 07:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver