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Otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil paramparça olurken, iki kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı.
Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.
Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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