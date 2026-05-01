Edirne'de kan donduran olay! 14 yaşındaki Gizem, arkadaş kurbanı oldu
Edirne'de yaşanan kan donduran olayda, 14 yaşındaki Gizem Özdemir, aynı yaştaki arkadaşı A.Ç. ile girdiği tartışma sonucu tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kızın yaşamını yitirdiğini belirlerken, 14 yaşındaki zanlı A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 16:22
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 15:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında A.Ç. tüfekle Özdemir'e ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı.
Zanlı A.Ç. gözaltına alındı.
