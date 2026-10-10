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Beyoğlu'nda taksiye çarpan otomobil kamyonetin altına girdi: 3 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda taksiye arkadan çarpan otomobil, park halindeki bir kamyonetin altına girdi. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
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