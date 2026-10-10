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Beyoğlu'nda taksiye çarpan otomobil kamyonetin altına girdi: 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda taksiye arkadan çarpan otomobil, park halindeki bir kamyonetin altına girdi. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 09:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Beyoğlu'nda taksiye çarpan otomobil kamyonetin altına girdi: 3 yaralı

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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