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Aile faciası! Eski eşini öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, oğlunu da ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:43
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 07:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Aile faciası! Eski eşini öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Enes D. (52) ile Kezban K. (49) 1,5 ay önce boşandı.

Enes D, bir süredir ablası Nermin K'nin Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde kalan eski eşi Kezban K. ile konuşmak için Adana'ya geldi.

Evde çıkan tartışmanın ardından Kezban K. ve oğlu Yağız Ege D'ye (13) tabancayla ateş eden Enes D, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kezban K. ve Enes D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yağız Ege'yi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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