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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar parklarda ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı

Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:42
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 15:43
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

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