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Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar parklarda ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı
Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.
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