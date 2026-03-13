Kadir gecesi pazartesi günü idrak edilecek: “Bin aydan daha hayırlı” gece için camilerde özel programlar
Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gece dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde ibadet ve dua programları düzenlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:18
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 08:40
İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl pazartesi günü dualarla idrak edilecek.
Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gece, Müslümanlar için yılın en önemli ve en faziletli gecelerinden biri olarak kabul ediliyor.
KUR’AN-I KERİM’DE “BİN AYDAN DAHA HAYIRLI” OLARAK BİLDİRİLİYOR
Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin önemine özellikle vurgu yapılıyor. Kadir Suresi’nde bu gece şöyle anlatılıyor:
“Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”
İslam inancına göre bu gece, manevi huzurun yoğun şekilde hissedildiği, sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul edildiğine inanılan müstesna zamanlardan biri olarak kabul ediliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE CAMİLERDE ÖZEL PROGRAMLAR DÜZENLENECEK
Kadir Gecesi dolayısıyla Türkiye genelindeki camilerde çeşitli ibadet ve dua programları gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar okunacak. Müslümanlar geceyi namaz, dua ve ibadetle ihya etmeye çalışacak.
