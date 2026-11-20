İstanbul Valiliği saat verdi! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği saat verdi! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 14:41
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 14:41
Kaynak:
AA
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün kentte öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı ve gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.
Gece durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli biçimde etkili olacak gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.
Bölgede görülecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
METEOROLOJİDEN BAZI İLLER İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakların, başta boğaz çevresi olmak üzere İstanbul il geneli ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanakların da Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 bin metre üzeri rakımlı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyıları ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul Valiliği saat verdi! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün kentte öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı ve gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.
Gece durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli biçimde etkili olacak gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.
Bölgede görülecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
METEOROLOJİDEN BAZI İLLER İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakların, başta boğaz çevresi olmak üzere İstanbul il geneli ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanakların da Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 bin metre üzeri rakımlı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyıları ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar