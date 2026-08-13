İstanbul'da meteor heyecanı! Boğaz'dan görüntüledi
İstanbul'da meteor heyecanı! Boğaz'dan görüntüledi
İstanbul'da gece saatlerinde sahilde bulunan bir grup genç, gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmurunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Meteorların gökyüzündeki kısa süreli geçişleri kameralara yansıdı.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Boğazı'nda denize giren bir grup gençten birinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gökyüzünde bulutların arasında kısa süreli parlak bir meteor izi oluştuğu görüldü.
Meteorun gökyüzünde parlayarak hareket edip kısa sürede gözden kaybolduğu anlar görüntülere yansıdı.
Her yıl temmuz sonu ile ağustos ortasında etkinliğini artıran Perseid meteor yağmuru, ağustosta en belirgin gök olaylarından biri olarak izlenebiliyor.
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İstanbul'da meteor heyecanı! Boğaz'dan görüntüledi
İstanbul'da gece saatlerinde sahilde bulunan bir grup genç, gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmurunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Meteorların gökyüzündeki kısa süreli geçişleri kameralara yansıdı.
İstanbul Boğazı'nda denize giren bir grup gençten birinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gökyüzünde bulutların arasında kısa süreli parlak bir meteor izi oluştuğu görüldü.
Meteorun gökyüzünde parlayarak hareket edip kısa sürede gözden kaybolduğu anlar görüntülere yansıdı.
Her yıl temmuz sonu ile ağustos ortasında etkinliğini artıran Perseid meteor yağmuru, ağustosta en belirgin gök olaylarından biri olarak izlenebiliyor.
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