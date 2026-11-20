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Vaclav Cerny için ayrılık iddiası! Beşiktaş'ın tek şartı var
Beşiktaş'ta devre arasında takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Buna göre siyah-beyazlılar, uygun teklif gelmesi halinde Çek futbolcu Vaclav Cerny ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Vaclav Cerny için sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.
Football Insider'ın haberine göre siyah-beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi halinde 29 yaşındaki kanat oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
Haberde, Cerny'nin son yedi karşılaşmada bir asistle kalmasının ardından ayrılık iddialarının arttığı aktarıldı.
RANGERS'TA TRANSFER ÖNCELİĞİ CERNY DEĞİL
Cerny'nin 2024-2025 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Rangers'ın oyuncuyu yeniden kadrosuna katma ihtimali düşük görülüyor.
Çıkan haberlerde, teknik direktör Derek McInnes'ın mevcut hücum hattından memnun olduğunu ve İskoç ekibinin bu nedenle Cerny transferine öncelik vermediği aktarıldı.
BU SEZON 4 GOL ATTI
Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 34 maçta 7 gol ve 8 asist üreten Cerny, bu sezon ise 12 karşılaşmada 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Kaynak: AA
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