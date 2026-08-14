TFF'den yabancı VAR hakemi kararı! Yeni sezonda uygulanacak
TFF'den yabancı VAR hakemi kararı! Yeni sezonda uygulanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinin yeni sezonda Süper Lig'de görev yapabileceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 15:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de 2026/2027 sezonunda yabancı VAR hakeminin de görev alacağını açıkladı.
Süper Lig'de yeni sezonun başlaması vesilesiyle federasyonun internet sitesinden bir mesaj yayımlayan Hacıosmanoğlu, "Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız." ifadesini kullandı.
YABANCI VAR GELİYOR
Sözlerine devam eden TFF Başkanı, "Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız." şeklinde konuştu.
Hacıosmanoğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz."
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TFF'den yabancı VAR hakemi kararı! Yeni sezonda uygulanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinin yeni sezonda Süper Lig'de görev yapabileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de 2026/2027 sezonunda yabancı VAR hakeminin de görev alacağını açıkladı.
Süper Lig'de yeni sezonun başlaması vesilesiyle federasyonun internet sitesinden bir mesaj yayımlayan Hacıosmanoğlu, "Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız." ifadesini kullandı.
YABANCI VAR GELİYOR
Sözlerine devam eden TFF Başkanı, "Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız." şeklinde konuştu.
Hacıosmanoğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz."
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