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TFF'den Fenerbahçe'ye tur tebriği

Türkiye Futbol Federasyonu, Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:14
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 08:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TFF'den Fenerbahçe'ye tur tebriği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda "UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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