Süper Lig ekibinde ayrılık: Burak Yılmaz istifasını açıkladı!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, TFF ve hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak yaşanan süreçten dolayı görevi bıraktığını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 08:37
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini resmen açıkladı.
Maçın ardından röportaj veren teknik direktör Burak Yılmaz, "Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım." dedi.
Yılmaz, Süper Lig'in 16. haftasında da istifa etmiş fakat yönetimle alınan ortak kararın ardından görevine devam etmişti.
Açıklamalarına devam eden Yılmaz, "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa... Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde." dedi.
"PENALTI MI?"
Burak Yılmaz: "Fenerbahçe–Beşiktaş maçındaki penaltı, penaltı mı Allah aşkına? Bu beni ilgilendirmez; ne Beşiktaş'ı koruyorum ne de Fenerbahçe'ye bir şey yapıyorum, bana ne. Ama gözle görülen bir şey var. 1 gün önce Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı gol iptal ediliyor, 1 gün sonra Trabzonspor bana aynı golü atıyor ve veriliyor. Siz elinizi vicdanınıza koyun. Düzelmez."
Yılmaz, basın toplantısında, maçta kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yılmaz, "Çaykur Rizespor'dan ziyade hakemi tutamadık. Hakemin ikinci golde yaptığı yazık günah. Bu insanların emeği çalınıyor. Kazanmaya yakın olan bizdik." diye konuştu.
Hakem yönetimlerini eleştiren Yılmaz, "Trabzonspor'da ofsayttan yediğimiz gol, bugün yediğimiz ikinci gol. Yüzde yüz fauldü. 1-0 öne geçtikten sonra hakem Ozan Ergün, tatlı tatlı doğramalarını yaptı. Aut olan pozisyonu korner verdi." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. Antalya'da kamptayken dedi ki 'bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi? dedim. Ben, 2011-2012'yi yaşamışım. Bu bahis olayı 'benim karın ağrım' dedim ve telefonu kapattım. Aradan 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar geri aradı. Dedi ki 'özür dilerim, yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır, ne yapılır? Ben bilmem öyle şeyleri ki ihtiyacım da yok, takdir edersiniz."
Bu durumun ardından yaşanan gelişmeleri de anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Ondan sonra ben gerekli yerleri aradım. Başkanı aradım, karıştı ortalık. Ondan 3 gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Neden haksız atıldım? Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım, yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba? Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. 'Bahis oynayanları çıkarttırdım' dedi bana. Demediyse Allah şahidim olsun. Ama ben Kocaelispor maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler kullandım Fuat Göktaş'a. O da benim hatam. Ama ondan sonra bana, Gaziantepspor'a gereğini yaptılar. Her maçta beni doğradılar. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor."
BEN İSTİFA EDİYORUM BUGÜN"
Burak Yılmaz, bugün istifa ettiğini açıkladı.
Hakemleri eleştirmiye devam eden Yılmaz, "Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gaziantep FK'ye kırgın olduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım."
