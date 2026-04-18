Şekip Mosturoğlu'ndan beklenmedik beraberlik için açıklama!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yarışında alınan beraberliğin ardından toplanan Divan Kurulu'nda camiaya seslendi. Şekip Mosturoğlu 'Hala şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor olsa da ipler maalesef bizim elimizde değil. İnisiyatif dün gece itibariyle rakibimize geçmiş durumda.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:40
Haber Güncellenme Tarihi: 18.04.2026 11:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Şekip Mosturoğlu'nun sözleri:
"Dün akşam yaşadığımız ve hepimiz derinden üzen maçın ardından bir araya geldik. Dün akşam aldığımız beraberliğin şampiyonluk yarışında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz ve derin hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oysa ki maçtan önce camia olarak şampiyonluk hedefine odaklanmış ve tek yürek olmuştuk.
Taraftarımızın yarattığı atmosferle, takımımız geriye düşmesine rağmen öne geçmiş ancak son saniyelerde yediği golle taraftarımızı büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Hala şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor olsa da ipler maalesef bizim elimizde değil. İnisiyatif dün gece itibariyle rakibimize geçmiş durumda.
Bugün bu tabloyu görmezden gelmek, küçümsemek ya da olduğundan farklı göstermeye çalışmak ne bu kürsüye ne de bu camiaya yakışır. Taraftarımızın üzgün ve öfkeli olması normaldir. Fenerbahçe taraftarı her zaman şampiyonluk ve kupa ister. Taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını bizler de yaşıyoruz.
Bu olumsuz sonuçların bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk bir kişiye, bir gruba indirgenemez. Ancak kabul edelim ki, yaşadıklarımız bu sezona has bir durum değildir. Bu durumun tek sorumluluğu 7 aydır görevde olan bu yönetimde değildir.
Yarıştığımız tüm branşlarda ezici bir üstünlüğe sahipken futbolda neden futbolda bu seviyelere gelemiyoruz, neden? Hata boyutunu aşan hakem kararlarını, çifte standartları, bugün yaşadığımızla bunların normalleşmesini istemiyorum.
Diğer branşlardaki başarımız, sistemli bir şekilde inşa edilen ve istikrarla sürdürülen bir anlayışın eseridir. Bu anlayışta sürekliliği sağlanan kadro ve teknik kadro ile başarılar sağlanmıştır. Bu dinamikler futbolda tam tersi çalışmaktır. Her sezon teknik kadro ve kadronun yapboz gibi değişmesi futbolda sık tekrarlanan başarısızlıkların temel nedenidir. Futbolda yıllardır süren bu yanlışların bir sonraki sezonda tekrarı ile doğruya ulaşılamayacağı görülmelidir.
İstikrarlı bir kadro ve teknik adam ile kurulacak güçlü bir sistemde başarının değil, başarısızlıkların tesadüf olacağı görülecektir. Bu noktada, "Bu istifa etsin, o gitsin." yaklaşımının en hafif ifadesiyle kolaycılık olacağı aşikardır. Bizim için futbolda zihniyet değişikliği şarttır. Bu da anlık hisli kararlarla değil, başarısı kanıtlanmış sportif yaklaşım ve anlayışın futbola hakim kılınacağı yeni bir çalışma modeli ve sistemin kurulmasıyla mümkün olacaktır.
Bugün yaşadığımız hayal kırıklığı büyüktür ama bu camianın gücü böyle durumlarda ortaya çıkar. Bugün yapmamız gereken, ortak aklı korumak olmaktır. Eleştirici olacaktır ama bu eleştirinin yapıcı olması ve Fenerbahçe'ye zarar verecek bir zeminde kalması hepimizin sorumluluğudur. Bugün belki moralimiz bozuk, belki öfkeliyiz ama camiamız bizden çözüm beklemektedir. Yüksek Divan Kurulu ve kürsüsü bunun için vardır.
Bu camia mücadeleyi asla bırakmaz. Bugün üzülür, yarın yine ayağa kalkar. Çünkü Fenerbahçe'nin karakteri budur. Bugün yapılması gereken, hızlı ayağa kalmayı sağlayacak fikir ve çözümleri üretmektir."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar