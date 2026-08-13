Osimhen'in yeni adresi şaşırtabilir! Yıldız forvetler domino etkisi yarattı
Osimhen'in yeni adresi şaşırtabilir! Yıldız forvetler domino etkisi yarattı
Avrupa'da transfer piyasasını hareketlendirecek büyük bir forvet zinciri gündemde. Victor Osimhen'in geleceğinin Julian Alvarez'in durumuna bağlandığı belirtilirken, Barcelona'nın da 85 milyon euroya kadar çıkabilen forvet bütçesiyle bu transfer denkleminde kritik rol oynayabileceği ifade edildi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Avrupa transfer piyasasının dev santrfor hamleleri adeta bir domino etkisine bağlı olarak ilerliyor. Atletico Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain çizgisinde yaşanan hücum hattı hareketliliğinin merkezinde ise Victor Osimhen ve Julian Alvarez yer alıyor. Atletico Madrid'in gündemine aldığı Osimhen transferi, büyük ölçüde Julian Alvarez'in geleceğine ve Barcelona'nın bu bölge için ayıracağı bütçeye endekslenmiş durumda.
BARÇA'NIN BÜTÇESİ 85 MİLYON
Barcelona, hücum hattını güçlendirmek adına 60 ile 85 milyon euro arasında değişen alternatif isimleri ve Harry Kane ile Victor Osimhen gibi yüksek maliyetli yıldızları gündeminde tutuyor. Ancak Osimhen transferinin yüksek bonservis ve maaş beklentileri nedeniyle zorlaşması, gözleri Atletico Madrid'e çevirmiş durumda. İspanyol ekibi Arjantinli yıldız Julian Alvarez'in olası bir ayrılığı durumunda Nijeryalı golcü Osimhen'i kadrosuna katmayı ana hedef olarak belirliyor. İspanyol devlerinin bu hamleleri, transfer döneminin son günlerinde Avrupa'da dev bir forvet rotasyonunu tetikleyebilir.
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Osimhen'in yeni adresi şaşırtabilir! Yıldız forvetler domino etkisi yarattı
Avrupa'da transfer piyasasını hareketlendirecek büyük bir forvet zinciri gündemde. Victor Osimhen'in geleceğinin Julian Alvarez'in durumuna bağlandığı belirtilirken, Barcelona'nın da 85 milyon euroya kadar çıkabilen forvet bütçesiyle bu transfer denkleminde kritik rol oynayabileceği ifade edildi. İşte detaylar...
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Avrupa transfer piyasasının dev santrfor hamleleri adeta bir domino etkisine bağlı olarak ilerliyor. Atletico Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain çizgisinde yaşanan hücum hattı hareketliliğinin merkezinde ise Victor Osimhen ve Julian Alvarez yer alıyor. Atletico Madrid'in gündemine aldığı Osimhen transferi, büyük ölçüde Julian Alvarez'in geleceğine ve Barcelona'nın bu bölge için ayıracağı bütçeye endekslenmiş durumda.
BARÇA'NIN BÜTÇESİ 85 MİLYON
Barcelona, hücum hattını güçlendirmek adına 60 ile 85 milyon euro arasında değişen alternatif isimleri ve Harry Kane ile Victor Osimhen gibi yüksek maliyetli yıldızları gündeminde tutuyor. Ancak Osimhen transferinin yüksek bonservis ve maaş beklentileri nedeniyle zorlaşması, gözleri Atletico Madrid'e çevirmiş durumda. İspanyol ekibi Arjantinli yıldız Julian Alvarez'in olası bir ayrılığı durumunda Nijeryalı golcü Osimhen'i kadrosuna katmayı ana hedef olarak belirliyor. İspanyol devlerinin bu hamleleri, transfer döneminin son günlerinde Avrupa'da dev bir forvet rotasyonunu tetikleyebilir.
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