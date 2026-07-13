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MotoGP Almanya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci sırada bitirdi.

Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 14:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
MotoGP Almanya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

Sezonun 11. yarışı Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, yarışı 40.53.148'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. SuperFile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura ikinci, aynı takımdan İspanyol Raul Fernandez üçüncü sırayı aldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 15. sırada tamamladı.

Sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si 7-9 Ağustos'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 208

2. Ai Ogura (Japonya): 194

3. Marc Marquez (İspanya): 190

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 186

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 184

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 12

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