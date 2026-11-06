Menajerinden açıklama geldi! Aleksey Batrakov için ayrılık sinyali
Menajerinden açıklama geldi! Aleksey Batrakov için ayrılık sinyali
Galatasaray'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov için menajeri Vladimir Kuzmichev'den yeni bir açıklama geldi. Kuzmichev, genç oyuncunun Avrupa'ya transferi önünde bir engel kalmadığını söyledi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:03
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta golleri atan ve 4 gole ulaşan Aleksey Batrakov şimdiden transfer döneminin en flaş ismi oldu. Rus yıldız, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçilirken en iyi 3. oyuncu oldu.
Batrakov'un performansı Avrupa devleriyle anılmaya başlanırken, İngiltere basını da İngiliz kulüplerinin 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmeye başladığını yazdı.
ŞİMDİDEN AYRILIK SİNYALİ
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus basınına verdiği röportajda Batrakov'un Avrupa'ya transferinin önünde bir engel kalmadığını söyledi.
Kuzmichev, "En önemlisi, teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Premier Lig'e transferini engelleyecek hiçbir engel yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu açık ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey'in Türkiye'de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu kadar! Bu transferi gerçekleştirmek için başka seçenekler aramaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
Rus menajer sözlerini, "Aleksey'in Galatasaray'a transferi tüm bu süreçleri kolaylaştırdı." ifadeleri ile tamamladı.
5 GOL, 3 ASİST
Galatasaray'da 12 maça çıkan Aleksey Batrakov 5 gol atarken 3 asist yaptı.
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Menajerinden açıklama geldi! Aleksey Batrakov için ayrılık sinyali
Galatasaray'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov için menajeri Vladimir Kuzmichev'den yeni bir açıklama geldi. Kuzmichev, genç oyuncunun Avrupa'ya transferi önünde bir engel kalmadığını söyledi. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta golleri atan ve 4 gole ulaşan Aleksey Batrakov şimdiden transfer döneminin en flaş ismi oldu. Rus yıldız, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçilirken en iyi 3. oyuncu oldu.
Batrakov'un performansı Avrupa devleriyle anılmaya başlanırken, İngiltere basını da İngiliz kulüplerinin 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmeye başladığını yazdı.
ŞİMDİDEN AYRILIK SİNYALİ
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus basınına verdiği röportajda Batrakov'un Avrupa'ya transferinin önünde bir engel kalmadığını söyledi.
Kuzmichev, "En önemlisi, teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Premier Lig'e transferini engelleyecek hiçbir engel yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu açık ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey'in Türkiye'de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu kadar! Bu transferi gerçekleştirmek için başka seçenekler aramaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
Rus menajer sözlerini, "Aleksey'in Galatasaray'a transferi tüm bu süreçleri kolaylaştırdı." ifadeleri ile tamamladı.
5 GOL, 3 ASİST
Galatasaray'da 12 maça çıkan Aleksey Batrakov 5 gol atarken 3 asist yaptı.
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