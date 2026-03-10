Kocaelispor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:03
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 10:04
5. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Onguene'yle hava topu mücadelesine giren Serdar Dursun yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Gürcan Hasova pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Serdar Dursun geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
11. dakikada Eyüpspor etkili geldi. Sağdan atağı geliştiren Umut Bozok, ceza yayı önündeki Torres'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda Balogh son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
20. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Akbaba geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Gökhan Değirmenci son anda uzanarak gole engel oldu.
35. dakikada Eyüpspor net fırsattan yararlanamadı. Orta sahada topla buluşan Torres, savunmanın arkasına sarkan Umut Bozok'a pasını aktardı. Umut'un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Soldan kullanılan taç atışında Serdar Dursun'un pasında topla buluşan Keita'nın vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Churlinov'un yerden şutunda Talha Ülvan'ın çizgiden çıkardığı top bu kez Agyei'de kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Talha bu kez kafayla çizgi üstünden topu uzaklaştırmayı başardı.
66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Keita ceza sahası içine ortaladı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son anda gole engel oldu.
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin: Birkaç sıra yukarıya çıkma fırsatı yakalamıştık ama değerlendiremedik
ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, yediklerin erken golün en istemedikleri senaryo olduğunu belirtti.
Kocaelispor'un ligin fiziksel anlamda en iyi ekiplerinden birisi olduğunu vurgulayan Gerin, "İlk yarıda oyuncularım yüzde 70'e yakın topa sahip oldu. İlk yarıda 2 tane karşı karşıya pozisyon da yakaladık. İkinci yarıda rakibin karambolden çıkan topları var. Daha çok savundular ama biz de üretemedik. Çocuklar iyi mücadele ediyorlar. Sisteme bağlı kalmaya çalışıyorlar. Birkaç sıra yukarıya çıkma fırsatı yakalamıştık ama değerlendiremedik. İnşallah önümüzdeki haftalarda puanlar alarak mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle futbolcuların kredisinin yüksek olduğunu aktaran Gerin, "Hata yapma hakları var. Yeni toplanan bir ekibiz. İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularımın birçoğunun Süper Lig'de oynamaya ihtiyacı var, benim de Süper Lig'de olmaya ihtiyacım var, sonuçta yeni bir teknik adamım. Daha önce yardımcı hocalık yapıyordum. Bundan motive oluyoruz. Personellerimizin hayatını idame ettirebilmesi için çok büyük mücadele veriyoruz. Ekonomik olarak Süper Lig'de konuşulmayacak şeyler var. Rakamlar komik, ödenmemesi daha komik ama kayyum da elinden geleni yapıyor. İşin ekonomisini bir tarafa bıraktık, bu mücadeleyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.
Önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yla oynanacak mücadeleye de değinen Gerin, şunları söyledi:
"Ligde 34-35 puanları hesap ediyorduk. Takımlar birbiriyle oynayacağı için 35 puanı alan ligde kalacak gibi görünüyor. Her maç çok zor. Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle ya da bize yakın olan takımlarla aynı zorlukla oynuyoruz. Belki büyük takımlar bizi kolay lokma olarak görebilir ama bizim için her maç aynı. Kasımpaşa maçı iki takım açısından da çok önemli. Ateş hattında kalmak istemiyoruz. En azından elimizdeki kadro iyi bir seviyeye geldi. Kadro derinliğimiz iyi duruma geldi. Zor bir süreç olacak ama puanlar için sahaya çıkacağız."
Kocaelispor Teknik Direktörü İnan: Final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık daha farklı kazanabilirdik
Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, iyi savunmayla 3 puana uzandıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnan, ligde kalan maçların çok zor olduğunu dile getirdi.
Ligin boyunun kısaldığını ve her maçın öneminin arttığını vurgulayan İnan, "Bunun farkındaydık. Son haftaların formda takımına karşı oynadık. Kendi sahalarında rakiplerinden üstün oynayan bir ekip. Uzun zamandır bir oyun yapımız var. Bazı maçlarda bunu ortaya koyamasak da mücadeleden vazgeçmiyoruz. Oyuncularımı mücadeleleri sebebiyle tebrik ediyorum. Ligin 9 haftasına girerken sıralamada 7. oldukları için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kocaelispor olarak uzun bir aradan sonra yükseldikleri Süper Lig'de 7. sıraya çıktıklarını dile getiren İnan, "Çok uzun aradan sonra lige yükselen bir takım olarak şu zamanda böyle bir pozisyonda olmak basit bir iş değil. Yeni bir takımız, geç kurulduk, sıkıntılı başladık. Böyle bir dönemde 33 puanda olmak şahane bir şey. Tabii ki bunun sınırı yok her zaman daha üstü hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.
"TAKIM SAVUNMASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"
Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı Cesare Prandelli ve Roberto Mancini'den savunma anlamında öğrendiği çok şey olduğunu belirten Selçuk İnan, İtalyanların bu anlamda çok iyi seviyede olduğunu söyledi.
Savunmanın bu anlamda çok önemli olduğunun altını çizen İnan, "Her ne kadar kafamdaki oyun felsefesi ofansif olsa da takım savunması her şeyden önemli. İyi savunma yapamazsanız hücum da yapamazsınız. Rakipleriniz sizden daha güçlü yanlara sahip olduğunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biz birçok maçta oynamaya çalışıyoruz, pozisyon üretiyoruz ama bunları yaptığımızda da kaybettiğimiz maçlar olabiliyor. Final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık daha farklı kazanabilirdik. Benim için önemli olan iyi savunma ve kazanılan 3 puan." diye konuştu.
Genç futbolcuları çok önemsediğini de dile getiren İnan, "Sürekli program dahilinde çalışıyorlar. Yavaş yavaş süre alacaklar. Hangi maçta oyuna dahil edeceğimiz kafamızda plan dahilinde. Yakından ilgileniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
