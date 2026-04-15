Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:25
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 12:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho, ülkesine dönerek Benfica ile kariyerini devam ettirdi fakat Portekizli teknik adamın ise kabusu sona ermedi.
Ligde namağlup serisini sürdürmesine rağmen şampiyonluk yolunda havlu atan Benfica'nın yeni hedefi ligi ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan katılmak.
Portekiz basınında çıkan iddialara göre; Benfica yönetimi, Mourinho'ya ültimatom verdi. Yönetim, lig bitiminde takımın ikincilik hedefine ulaşamaması halinde tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırmayı hedefliyor.
JOSE MOURINHO'NUN KADER SINAVI!
Jose Mourinho, 19 Nisan'da Sporting ile ikincilik için kritik bir randevuya çıkacak. Mourinho'lu Benfica, bu maçtan 3 puanla ayrılamaması halinde Şampiyonlar Ligi biletini büyük oranda kaybetmiş olacak.
SEZON RAKAMLARI
Bu sezon Benfica'nın başında 40 maça çıkan Mourinho, 24 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.
Jose Mourinho kaderinden kaçamadı
