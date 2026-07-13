İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Benjamin Pavard sürprizi
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Benjamin Pavard sürprizi
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş hakkında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların, İtalyan ekibi Inter forması giyen Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 10:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bu kez İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, yüksek maaş maliyeti nedeniyle deneyimli futbolcuyla yollarını ayırma ihtimalini masaya yatırdı.
AYRILIĞA KAPI AÇIK
Yıllık yaklaşık 8 milyon Euro kazanan Pavard'ın, kulübün maaş bütçesinde önemli bir yük oluşturduğu ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜNDEMDE
Haberde, 30 yaşındaki savunmacının adının Beşiktaş ile anıldığı ve Fransız yıldızın Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı iddia edildi.
EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ
Ancak transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun maaş beklentisi olduğu ifade edilirken, tarafların bu konuda ortak bir zeminde buluşmasının kritik önem taşıdığı aktarıldı.
RESMİ TEMAS YOK
Öte yandan, Beşiktaş'ın Benjamin Pavard ile resmi temas kurduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığı da vurgulandı.
ALTERNATİFLER MASADA
Siyah-beyazlı yönetimin savunma hattını güçlendirmek için farklı alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Pavard isminin ise değerlendirmeye alınan seçeneklerden biri olduğu kaydedildi.
Transfer döneminde savunmaya tecrübeli bir takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Benjamin Pavard dosyasında yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Benjamin Pavard sürprizi
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş hakkında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların, İtalyan ekibi Inter forması giyen Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bu kez İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, yüksek maaş maliyeti nedeniyle deneyimli futbolcuyla yollarını ayırma ihtimalini masaya yatırdı.
AYRILIĞA KAPI AÇIK
Yıllık yaklaşık 8 milyon Euro kazanan Pavard'ın, kulübün maaş bütçesinde önemli bir yük oluşturduğu ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜNDEMDE
Haberde, 30 yaşındaki savunmacının adının Beşiktaş ile anıldığı ve Fransız yıldızın Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı iddia edildi.
EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ
Ancak transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun maaş beklentisi olduğu ifade edilirken, tarafların bu konuda ortak bir zeminde buluşmasının kritik önem taşıdığı aktarıldı.
RESMİ TEMAS YOK
Öte yandan, Beşiktaş'ın Benjamin Pavard ile resmi temas kurduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığı da vurgulandı.
ALTERNATİFLER MASADA
Siyah-beyazlı yönetimin savunma hattını güçlendirmek için farklı alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Pavard isminin ise değerlendirmeye alınan seçeneklerden biri olduğu kaydedildi.
Transfer döneminde savunmaya tecrübeli bir takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Benjamin Pavard dosyasında yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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