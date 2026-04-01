İspanya-Mısır maçında İslamofobik tezahürat skandalı! Soruşturma başlatıldı
İspanya-Mısır maçında İslamofobik tezahürat skandalı! Soruşturma başlatıldı
İspanya ile Mısır milli takımları arasında dün oynanan dostluk maçında bir grup taraftarın İslamofobik tezahüratta bulunması nedeniyle polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:57
Katalonya özerk yönetim polisi (Mossos d'Esquadra), Barselona kentindeki RCDE Stadyumu'nda İspanya ve Mısır milli takımları arasında oynanan dostluk maçında duyulan Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı tezahüratlar üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.
Karşılaşmanın ilk yarısında bir grup İspanyol taraftarın "Zıplamayan Müslüman" diye tezahürat yapması, Mısır Milli Marşını ıslıklanması ve sosyalist İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli tezahüratlar tepki çekmişti.
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzan, milli futbolcu Pedro Gonzalez Lopez ve teknik direktör Luis de la Fuente, söz konusu söylemleri kararlılıkla kınayarak, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için hep birlikte önlem alınması çağrısında bulunmuştu.
Diğer yandan İspanyol basını, İspanya Milli Takımı'nın önemli futbolcularından Lamine Yamal'ın da Müslüman olduğuna dikkat çekti.
El Pais gazetesi, "Paradoksal bir ırkçı durum: RCDE Stadyumu'nda taraftarlardan en büyük alkışı alan İspanyol oyuncu Lamine Yamal oldu. Ve kendisi Müslüman." diye yazdı.
El Mundo gazetesi de "Cornella'daki (RCDE Stadyumunun diğer adı) büyük İspanyol festivali, (Zıplamayan Müslüman) şeklinde yabancı düşmanlığı içeren bağırışlarla gölgelendi. Bu tahammül edilemez." ifadesini öne çıkardı.
İspanya-Mısır maçında İslamofobik tezahürat skandalı! Soruşturma başlatıldı
İspanya ile Mısır milli takımları arasında dün oynanan dostluk maçında bir grup taraftarın İslamofobik tezahüratta bulunması nedeniyle polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Katalonya özerk yönetim polisi (Mossos d'Esquadra), Barselona kentindeki RCDE Stadyumu'nda İspanya ve Mısır milli takımları arasında oynanan dostluk maçında duyulan Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı tezahüratlar üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.
Karşılaşmanın ilk yarısında bir grup İspanyol taraftarın "Zıplamayan Müslüman" diye tezahürat yapması, Mısır Milli Marşını ıslıklanması ve sosyalist İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli tezahüratlar tepki çekmişti.
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzan, milli futbolcu Pedro Gonzalez Lopez ve teknik direktör Luis de la Fuente, söz konusu söylemleri kararlılıkla kınayarak, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için hep birlikte önlem alınması çağrısında bulunmuştu.
Diğer yandan İspanyol basını, İspanya Milli Takımı'nın önemli futbolcularından Lamine Yamal'ın da Müslüman olduğuna dikkat çekti.
El Pais gazetesi, "Paradoksal bir ırkçı durum: RCDE Stadyumu'nda taraftarlardan en büyük alkışı alan İspanyol oyuncu Lamine Yamal oldu. Ve kendisi Müslüman." diye yazdı.
El Mundo gazetesi de "Cornella'daki (RCDE Stadyumunun diğer adı) büyük İspanyol festivali, (Zıplamayan Müslüman) şeklinde yabancı düşmanlığı içeren bağırışlarla gölgelendi. Bu tahammül edilemez." ifadesini öne çıkardı.
