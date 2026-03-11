İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı
İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 17:00
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 17:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın bu kararı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD'ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi.
YERİNE HANGİ TAKIM GELECEK?
İngiltere medyasına göre, İran'ın çekilme kararının ardından FIFA'nın, boşalan kontenjan için Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak takımlarından birini davet etmesi bekleniyor.
İran, turnuvada Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer alıyordu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı
İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.
İran'ın bu kararı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD'ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi.
YERİNE HANGİ TAKIM GELECEK?
İngiltere medyasına göre, İran'ın çekilme kararının ardından FIFA'nın, boşalan kontenjan için Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak takımlarından birini davet etmesi bekleniyor.
İran, turnuvada Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer alıyordu.
