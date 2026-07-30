İngiliz devi gözünü kararttı! Victor Osimhen için geliyorlar
İngiliz devi gözünü kararttı! Victor Osimhen için geliyorlar
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz devinin, Nijeryalı yıldızın transferinde oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon 75 milyon euroya Napoli'den tapusunu aldığı Victor Osimhen, transfer pazarının gözdesi olmaya devam ediyor. Manchester United söylentileri bu yıl çok daha ciddi şekilde alevlendi.
Ada basını, üst düzey bir forvet getirmek isteyen İngiliz ekibinin Osimhen konusunda daha ısrarcı olduğunu vurguluyor. TeamTalk'ta paylaşılan haberin ardından İspanyol ve Nijerya basını da olayı derinleştirerek Osimhen'in Premier Lig'e gitme hayalinden bahsetti. Bu transferin kolay olmayacağı da belirtildi.
ONU ALMAK KOLAY OLMAYACAK
İspanyol medyasından Fichajes şunları yazdı: "Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in 'hırslı projesi' doğrultusunda kulüp adımlarını atmaya başladı. Bu nedenle transfer piyasasında ön saflarda yer almak istiyorlar. Victor Osimhen'i istedikleri bir sır değil. Ancak onu transfer etmek kolay olmayacak." TeamTalk'ın haberinde ise "Oyuncu en üst seviyede rekabet etmek istiyor ve Premier Lig'e transfer olmak önceliği. Manchester United ile yoğun şekilde bir yakınlaşma var. United'ın hamlesi merak konusu" denildi.
EN AZ 30 SKOR KATKISI VERİR
Yine ada medyasından Caughtofsside'nin haberi ise şöyle: "Manchester United, dünya çapında 30 skor katkısı verebilecek bir oyuncunun peşinde. Bu oyuncu Victor Osimhen. Yeni bir umut ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcu kendisini kanıtlamış üst düzey bir isim. Premier Lig'de başarılı olabilecek kaliteye sahip olduğundan şüphe yok. Sesko'nun yeri önemli fakat oyuncu İngiliz futboluna alışmaya çalışıyor. M.United, Slovenyalı oyuncu ile skor yükünü paylaşacak bir umut arıyor. Osimhen bunun için ideal bir isim."konusu" denildi.
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İngiliz devi gözünü kararttı! Victor Osimhen için geliyorlar
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz devinin, Nijeryalı yıldızın transferinde oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon 75 milyon euroya Napoli'den tapusunu aldığı Victor Osimhen, transfer pazarının gözdesi olmaya devam ediyor. Manchester United söylentileri bu yıl çok daha ciddi şekilde alevlendi.
Ada basını, üst düzey bir forvet getirmek isteyen İngiliz ekibinin Osimhen konusunda daha ısrarcı olduğunu vurguluyor. TeamTalk'ta paylaşılan haberin ardından İspanyol ve Nijerya basını da olayı derinleştirerek Osimhen'in Premier Lig'e gitme hayalinden bahsetti. Bu transferin kolay olmayacağı da belirtildi.
ONU ALMAK KOLAY OLMAYACAK
İspanyol medyasından Fichajes şunları yazdı: "Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in 'hırslı projesi' doğrultusunda kulüp adımlarını atmaya başladı. Bu nedenle transfer piyasasında ön saflarda yer almak istiyorlar. Victor Osimhen'i istedikleri bir sır değil. Ancak onu transfer etmek kolay olmayacak." TeamTalk'ın haberinde ise "Oyuncu en üst seviyede rekabet etmek istiyor ve Premier Lig'e transfer olmak önceliği. Manchester United ile yoğun şekilde bir yakınlaşma var. United'ın hamlesi merak konusu" denildi.
EN AZ 30 SKOR KATKISI VERİR
Yine ada medyasından Caughtofsside'nin haberi ise şöyle: "Manchester United, dünya çapında 30 skor katkısı verebilecek bir oyuncunun peşinde. Bu oyuncu Victor Osimhen. Yeni bir umut ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcu kendisini kanıtlamış üst düzey bir isim. Premier Lig'de başarılı olabilecek kaliteye sahip olduğundan şüphe yok. Sesko'nun yeri önemli fakat oyuncu İngiliz futboluna alışmaya çalışıyor. M.United, Slovenyalı oyuncu ile skor yükünü paylaşacak bir umut arıyor. Osimhen bunun için ideal bir isim."konusu" denildi.
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