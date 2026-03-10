Galatasaray Lemina golüyle Liverpool karşısında kazandı
Galatasaray Liverpool maçında Lemina’nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı 18 Mart’ta Anfield’da oynanacak.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 22:43
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 22:45
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Galatasaray, ilk maçta İngiltere temsilcisi Liverpool’u Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ağırladı. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun yönettiği karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 7. dakikada Mario Lemina’nın attığı golle 1-0 kazandı. Bu skor Galatasaray’a 18 Mart’ta oynanacak rövanş öncesi avantaj sağladı.
Lemina erken golle skoru belirledi
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, ilk tehlikeli atağını 7. dakikada gole çevirdi. Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Osimhen topu içeri çevirdi. Ön direkte Mario Lemina’nın kafa vuruşu ağlara gitti ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.
İlk yarının ilerleyen bölümünde Liverpool Wirtz ve Szoboszlai ile pozisyonlar üretse de Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır önemli kurtarışlar yaptı. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Liverpool’un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi
İkinci yarıda Liverpool beraberlik golü için baskısını artırdı. 71. dakikada Konate’nin ağlara gönderdiği top VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Karşılaşmanın son bölümünde Galatasaray, Osimhen ve Sara ile farkı artırma fırsatları yakaladı ancak kaleci Mamardashvili gole izin vermedi. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Rövanş 18 Mart’ta Anfield’da oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak. Anfield’da yapılacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Rövanş maçının sonucu, çeyrek finale yükselen takımı belirleyecek.
Galatasaray ve Liverpool ilk 11’leri
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Singo, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Ekitike.
