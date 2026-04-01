Galatasaray karşısında golü yok! Paul Onuachu derbide ilk peşinde
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo mavili ekibin başarılı golcü Paul Onuachu bu maçta bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak ve sarı-kırmızılı takımın filelerini ilk kez havalandırmaya çalışacak. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:58
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:58
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da golcü futbolcu Paul Onuachu, sarı-kırmızılı takımın filelerini ilk kez havalandırmaya çalışacak.
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 24 karşılaşmada 21 golle daha iyi bir performans sergiledi.
İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,87 gol ortalaması yakaladı.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A GOLLERİ VAR
Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla milli takıma gitmesi ve sakatlıklar nedenleriyle üç büyük rakiplerine karşı fazla maç oynamamasına rağmen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili futbolcu, ligde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 karşılaşmada 2 gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 1 maçta 1 gol kaydetti.
Onuachu, ayrıca ilk sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçta 1 gol attı.
GALATASARAY'A KARŞI İKİNCİ MAÇ
Paul Onuachu, Trabzonspor'daki ilk döneminde sezon başladıktan sonra transfer edilmesi ile Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedenleriyle Galatasaray'a ile yapılan maçlarda görev yapamadı.
Bu sezon ligin ilk yarısında 0-0 berabere biten İstanbul'daki karşılaşmada forma giyen Nijeryalı santrfor, bu müsabakada gol atamadı.
Onuachu, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te Galatasaray ile yapılan maçta da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma giyememişti.
Bordo-mavili futbolcu, görev verilmesi halinde sarı-kırmızılı takım karşısındaki ikinci maçında ilk kez fileleri havalandırmaya çalışacak.
ONUACHU'NUN GOLLERİ
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.
Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da 1'er gol kaydetti.
Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek gole imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da 2 gol attı.
Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.
Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında 1'er, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2 gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da 1 gol attı.
Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada 1'er kez, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, son oynanan İkas Eyüpspor maçında gol atamadı.
