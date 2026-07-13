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Galatasaray'dan transfer bombası! Brahim Diaz için temas kuruldu

Yaz transfer döneminde nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılılar, İspanyol devi Real Madrid forması giyen Faslı futbolcu Brahim Diaz için menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:00
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 11:01
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray'dan transfer bombası! Brahim Diaz için temas kuruldu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için ilk temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü.

MENAJERİYLE ÖN GÖRÜŞME

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaraylı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptı.

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid cephesiyle de iletişime geçtiği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Fas Milli Takımı oyuncusunun ayrılığa sıcak bakması halinde kiralama formülünün masaya gelebileceği kaydedildi.

Galatasaray teknik heyetinin, hücum hattında hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği belirtildi.

FENERBAHÇE DETAYI

Haberde, Brahim Diaz ile Fenerbahçe'nin de temas halinde olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın bu süreçte oyuncunun şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Brahim Diaz, geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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