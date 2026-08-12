Rafael Leao transferinden sonuç alamayan Galatasaray, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtilirken, Arsenal'in transferi tamamlamak için öncelikle hücum hattına takviye yapması bekleniyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 09:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Arsenal'da yeni transfer Christos Tzolis'in gerisinde kalan 25 yaşındaki Gabriel Martinelli, her an Sarı-Kırmızılı ekibe imza atabilir. Rafael Leao transferinden sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı kanat oyuncusu için İngiliz kulübüyle görüşmelerini olumlu şekilde ilerletiyor. Arsenal, yaklaşık 35 milyon sterlin (266 milyon TL) bonservis geliri hedeflediği Martinelli'nin ayrılığına ancak yerine yeni bir hücum oyuncusu transfer ettikten sonra onay verecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un da tercihinin, Leao değil Martinelli olacağı konuşuluyor.
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Galatasaray'dan Martinelli hamlesi! Transferde görüşmeler ilerliyor
Rafael Leao transferinden sonuç alamayan Galatasaray, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtilirken, Arsenal'in transferi tamamlamak için öncelikle hücum hattına takviye yapması bekleniyor. İşte detaylar...
Arsenal'da yeni transfer Christos Tzolis'in gerisinde kalan 25 yaşındaki Gabriel Martinelli, her an Sarı-Kırmızılı ekibe imza atabilir. Rafael Leao transferinden sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı kanat oyuncusu için İngiliz kulübüyle görüşmelerini olumlu şekilde ilerletiyor. Arsenal, yaklaşık 35 milyon sterlin (266 milyon TL) bonservis geliri hedeflediği Martinelli'nin ayrılığına ancak yerine yeni bir hücum oyuncusu transfer ettikten sonra onay verecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un da tercihinin, Leao değil Martinelli olacağı konuşuluyor.
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