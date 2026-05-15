Galatasaray’da kupa töreni öncesi kutlamalar başladı
Galatasaray’da kupa töreni öncesi kutlamalar başladı
Galatasaray kupa töreni öncesi İstanbul’da kutlamalara başladı. Şampiyon takım, Galatasaray Lisesi’nden Rams Park’a doğru taraftarıyla buluştu.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunda şampiyonluğu garantilemesinin ardından kupa töreni öncesi kutlamalara başladı. Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray Lisesi’nde başlayan organizasyon kapsamında üstü açık otobüsle İstanbul turuna çıktı. Kutlamaların finali Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta yapılacak törenle gerçekleşecek.
Kulübün sosyal medya hesaplarından “Dört Dörtlük Gece” başlığıyla duyurulan organizasyonda teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray Lisesi’nden ayrılarak İstiklal Caddesi’nde toplanan taraftarlarla bir araya geldi. Takım, yoğun katılım eşliğinde üstü açık otobüse binerek şehir turuna başladı.
Torreira ve Yunus Akgün’den dikkat çeken pankart
Kutlamalar sırasında Lucas Torreira ile Yunus Akgün’ün açtığı “Gitme Mauro” yazılı pankart dikkat çekti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği pankart, kutlamalar sırasında sosyal medyada da geniş yer buldu.
Maruf Güneş’ten taraftara mesaj
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada taraftara teşekkür etti. Güneş, “Şu andaki duygu tarifsiz. Muhteşem Galatasaray taraftarı kilometrelerdir bizimle yürüyor. Buradan Bulgaristan’a da gitsek bizimle gelecekler. Böyle bir aşk, böyle bir tutku dünyanın hiçbir taraftarında yok. Bu şampiyonluk büyük taraftarımıza armağan olsun.” ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Galatasaray’da kupa töreni öncesi kutlamalar başladı
Galatasaray kupa töreni öncesi İstanbul’da kutlamalara başladı. Şampiyon takım, Galatasaray Lisesi’nden Rams Park’a doğru taraftarıyla buluştu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunda şampiyonluğu garantilemesinin ardından kupa töreni öncesi kutlamalara başladı. Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray Lisesi’nde başlayan organizasyon kapsamında üstü açık otobüsle İstanbul turuna çıktı. Kutlamaların finali Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta yapılacak törenle gerçekleşecek.
Kulübün sosyal medya hesaplarından “Dört Dörtlük Gece” başlığıyla duyurulan organizasyonda teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray Lisesi’nden ayrılarak İstiklal Caddesi’nde toplanan taraftarlarla bir araya geldi. Takım, yoğun katılım eşliğinde üstü açık otobüse binerek şehir turuna başladı.
Torreira ve Yunus Akgün’den dikkat çeken pankart
Kutlamalar sırasında Lucas Torreira ile Yunus Akgün’ün açtığı “Gitme Mauro” yazılı pankart dikkat çekti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği pankart, kutlamalar sırasında sosyal medyada da geniş yer buldu.
Maruf Güneş’ten taraftara mesaj
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada taraftara teşekkür etti. Güneş, “Şu andaki duygu tarifsiz. Muhteşem Galatasaray taraftarı kilometrelerdir bizimle yürüyor. Buradan Bulgaristan’a da gitsek bizimle gelecekler. Böyle bir aşk, böyle bir tutku dünyanın hiçbir taraftarında yok. Bu şampiyonluk büyük taraftarımıza armağan olsun.” ifadelerini kullandı.
Çok Okunanlar