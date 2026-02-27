  • Futbolda bahis soruşturmasında 34 kişi hakkında iddianame hazır

Futbolda bahis soruşturmasında 34 kişi hakkında iddianame hazır

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında dava açıldı. Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için 4 ila 13 yıl arası hapis talep edildi.

Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 18:50
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 18:54
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolda bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya tamamlandı. Aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 34 kişi hakkında ayrı ayrı iddianameler düzenlenerek görevli mahkemeye dava açıldı. İddianamelerde iki futbolcu için 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında mahkemenin iddianameleri kabul edip etmeyeceği ve duruşma takvimi kamuoyunun gündeminde yer alacak.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda “FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak tutuklanan şüpheliler hakkında iddianamelerin tamamlandığı bildirildi. Her şüpheli hakkında görevli mahkemeye ayrı ayrı dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk futbolunda şike iddiaları ve yasadışı bahis suçlarına karşı mücadelenin planlanan operasyonlarla aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Soruşturma süreci

Soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ile Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı. Dosya kapsamında yürütülen adli işlemlerin ardından iddianameler hazırlanarak yargı süreci başlatıldı.

Yargılama sürecinde mahkemenin değerlendirmesi doğrultusunda sanıkların hukuki durumları netleşecek.

