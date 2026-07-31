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Futbol dünyasını yasa boğan haber: İtalyan futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

İtalya futbolunun ve Milan'ın efsane ismi Franco Baresi'nin 66 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 09:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Futbol dünyasını yasa boğan haber: İtalyan futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde yalnızca Milan'ın formasını terleten Franco Baresi için İtalyan ekibinden başsağlığı mesajı yayımlandı.

Milan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Franco Baresi'nin vefatının ardından AC Milan'ın tüm tarihi yas tutuyor. Onun örnek kişiliği ve dürüstlüğü, ikonik 6 numaralı forması gibi kulübün DNA'sına sonsuza dek kazınmış olacak. Milan'ın bu zor dönemde Franco Baresi'nin ailesine ilettiği taziyeler, bu kaybı kendi kaybı gibi hisseden her Rossonero tarafından paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.

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