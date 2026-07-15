Fransız basını duyurdu! Galatasaray'ın yeni gözdesi Julio Enciso
Fransız basını duyurdu! Galatasaray'ın yeni gözdesi Julio Enciso
Yaz transfer döneminde kadroya nokta ayışı takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'ın yeni hedefi belli oldu. Fransız basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Julio Enciso'yu gündemine aldı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:51
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 11:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Julio Enciso'yu gözüne kestirdi.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Geçtiğimiz yaz 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle transfer edilen Enciso'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtildi.
Genç yıldızın, 23 yaş altındaki yabancı oyunculara yönelik yeni düzenleme kapsamında Türkiye'ye transfer olabileceği ifade edildi.
MERTENS'İN YERİNİ DOLDURACAK
Haberde, Galatasaray'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunda Enciso'yu, takımdan ayrılan Dries Mertens'in yerini doldurabilecek isim olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Strasbourg formasıyla 42 resmi maçta 12 gol ve 9 asist yapan Paraguaylı futbolcu, milli takım formasını 37 kez terletti.
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Fransız basını duyurdu! Galatasaray'ın yeni gözdesi Julio Enciso
Yaz transfer döneminde kadroya nokta ayışı takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'ın yeni hedefi belli oldu. Fransız basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Julio Enciso'yu gündemine aldı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Julio Enciso'yu gözüne kestirdi.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Geçtiğimiz yaz 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle transfer edilen Enciso'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtildi.
Genç yıldızın, 23 yaş altındaki yabancı oyunculara yönelik yeni düzenleme kapsamında Türkiye'ye transfer olabileceği ifade edildi.
MERTENS'İN YERİNİ DOLDURACAK
Haberde, Galatasaray'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunda Enciso'yu, takımdan ayrılan Dries Mertens'in yerini doldurabilecek isim olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Strasbourg formasıyla 42 resmi maçta 12 gol ve 9 asist yapan Paraguaylı futbolcu, milli takım formasını 37 kez terletti.
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