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Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 6. galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 09:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 6. galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

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