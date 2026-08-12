Fenerbahçe turu aldı, Talisca tarihe geçti! Play-off'ta rakip Lyon
Fenerbahçe turu aldı, Talisca tarihe geçti! Play-off'ta rakip Lyon
Sturm Graz karşısında ilk maçtaki 2-0'lık avantajını koruyan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü penaltıdan atan Anderson Talisca, Avrupa kupalarında Türk takımları adına en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak Alex de Souza'yı geride bıraktı. Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi ise Lyon oldu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 09:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İlk yarı Graz 14 şut 1 isabet, Fener 5 şut 3 isabet.
Archie Brown 48'deki hamlesiyle adeta golü önledi.
62'de Semedo, Greenwood ve Asensio oyundan alındı.
Kadıköy'deki maçta daha farklı skor yapma şansını kaçıran Fenerbahçe, Graz'daki rövanşın ilk yarısında zor bölümler yaşadı. 12 ve 26. dakikalar arasında Talisca ile 2, Kerem'le 1 fırsat yakaladık ama sonuç çıkmadı. Özellikle 30-45 arası bölümde Fenerbahçe, rakibin ataklarını tehlikeli noktalarda faullerle bitirmek zorunda kaldı. Soyunma odasına girilirken bek oyuncuları Archie ve Semedo sarı gördü. Rakibin denemeleri olsa da neyse ki isabet oranları düşüktü. İkinci devre Talisca bireysel becerisiyle penaltıyı adeta söktü aldı. Gol makinesine dönüşen Sambacı bu maçı da boş geçmedi. 62. dakikada yapılan değişiklikler dikkat çekti. Sarısı olan Semedo ile tam kapasitede olmayan Greenwood kenara gelirken Asensio da kulübeye çekildi... İsmail hoca skor avantajıyla yavaş yavaş şans bulamayanları da sürdü. G.Zabrze maçlarına göre daha iyi bir görüntü çizdi F.Bahçe ama daha zorlu geçecek Play-Off için daha fazlası gerekecek.
14 DAKİKADA DEVLEŞTİ
Sarı-Lacivertli temsilcimiz karşılaşmanın 12 ve 26. dakikaları arasında 3 pozisyon yakaladı ama kaleci Khudyakov devleşti. Talisca'nın penaltı noktasındaki plasesini ve ceza alanın hemen dışındaki şutunu kaleci çıkardı. Brezilyalı Talisca, 24'te ara pasla Kerem'i kaçırdı. Çaprazda karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kaleciden döndü. Bu bölümde etkili ataklar yapan Fenerbahçe golü çıkarabilseydi daha rahat bir maç geçirecekti. S.Graz kalecisiyle direnç buldu.
LYON'LA İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Sparta Prag'a 2-1 yenildiği maçın ardından evinde 3-0'lık skorla geçen Lyon, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi oldu. İlk maç 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Kadıköy'de oynanacak.
ALEX'İ GERİDE BIRAKTI
Opta'nın verilerine göre Anderson Talisca, Alex de Souza'yı (15) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarının formalarıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Fenerbahçe resmi hesabından Talisca için "Kesinlikle süper güçleri var" paylaşımı yapıldı. İlk 4 resmi maçta da ağları sallayan Brezilyalı camiaya, "Golcüye gerek yok" mesajı verdi.
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Fenerbahçe turu aldı, Talisca tarihe geçti! Play-off'ta rakip Lyon
Sturm Graz karşısında ilk maçtaki 2-0'lık avantajını koruyan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü penaltıdan atan Anderson Talisca, Avrupa kupalarında Türk takımları adına en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak Alex de Souza'yı geride bıraktı. Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi ise Lyon oldu. İşte detaylar...
İlk yarı Graz 14 şut 1 isabet, Fener 5 şut 3 isabet.
Archie Brown 48'deki hamlesiyle adeta golü önledi.
62'de Semedo, Greenwood ve Asensio oyundan alındı.
Kadıköy'deki maçta daha farklı skor yapma şansını kaçıran Fenerbahçe, Graz'daki rövanşın ilk yarısında zor bölümler yaşadı. 12 ve 26. dakikalar arasında Talisca ile 2, Kerem'le 1 fırsat yakaladık ama sonuç çıkmadı. Özellikle 30-45 arası bölümde Fenerbahçe, rakibin ataklarını tehlikeli noktalarda faullerle bitirmek zorunda kaldı. Soyunma odasına girilirken bek oyuncuları Archie ve Semedo sarı gördü. Rakibin denemeleri olsa da neyse ki isabet oranları düşüktü. İkinci devre Talisca bireysel becerisiyle penaltıyı adeta söktü aldı. Gol makinesine dönüşen Sambacı bu maçı da boş geçmedi. 62. dakikada yapılan değişiklikler dikkat çekti. Sarısı olan Semedo ile tam kapasitede olmayan Greenwood kenara gelirken Asensio da kulübeye çekildi... İsmail hoca skor avantajıyla yavaş yavaş şans bulamayanları da sürdü. G.Zabrze maçlarına göre daha iyi bir görüntü çizdi F.Bahçe ama daha zorlu geçecek Play-Off için daha fazlası gerekecek.
14 DAKİKADA DEVLEŞTİ
Sarı-Lacivertli temsilcimiz karşılaşmanın 12 ve 26. dakikaları arasında 3 pozisyon yakaladı ama kaleci Khudyakov devleşti. Talisca'nın penaltı noktasındaki plasesini ve ceza alanın hemen dışındaki şutunu kaleci çıkardı. Brezilyalı Talisca, 24'te ara pasla Kerem'i kaçırdı. Çaprazda karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kaleciden döndü. Bu bölümde etkili ataklar yapan Fenerbahçe golü çıkarabilseydi daha rahat bir maç geçirecekti. S.Graz kalecisiyle direnç buldu.
LYON'LA İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Sparta Prag'a 2-1 yenildiği maçın ardından evinde 3-0'lık skorla geçen Lyon, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi oldu. İlk maç 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Kadıköy'de oynanacak.
ALEX'İ GERİDE BIRAKTI
Opta'nın verilerine göre Anderson Talisca, Alex de Souza'yı (15) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarının formalarıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Fenerbahçe resmi hesabından Talisca için "Kesinlikle süper güçleri var" paylaşımı yapıldı. İlk 4 resmi maçta da ağları sallayan Brezilyalı camiaya, "Golcüye gerek yok" mesajı verdi.
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