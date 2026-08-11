Fenerbahçe taraftarından Graz’da maç öncesi destek
Fenerbahçe taraftarından Graz’da maç öncesi destek
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Graz Liebenau Stadı'nda karşılaşacak. İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibin taraftarları, TSİ 21.30'da başlayacak mücadele öncesinde Graz sokaklarında bir araya gelerek takımlarına destek verdi. Karşılaşmanın sonucu, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki yoluna ilişkin sonraki aşamayı belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 21:11
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 21:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşma öncesinde Graz'da buluşan Fenerbahçeli taraftarlar, kent sokaklarında toplu halde ilerledi. Taraftarlar yürüyüş sırasında meşaleler yakarken Fenerbahçe lehine tezahüratlarda bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarların maç öncesindeki organizasyonu Graz sokaklarında devam etti. Taraftarlar daha sonra karşılaşmanın oynanacağı Graz Liebenau Stadı çevresine yöneldi.
Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazandı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk karşılaşmada Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya'daki rövanş mücadelesine ilk maçta elde ettiği iki farklı skor avantajıyla çıkacak.
Rövanş karşılaşması TSİ 21.30'da Graz Liebenau Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin ardından turu geçen takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yoluna devam edeceği aşama netleşecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fenerbahçe taraftarından Graz’da maç öncesi destek
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Graz Liebenau Stadı'nda karşılaşacak. İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibin taraftarları, TSİ 21.30'da başlayacak mücadele öncesinde Graz sokaklarında bir araya gelerek takımlarına destek verdi. Karşılaşmanın sonucu, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki yoluna ilişkin sonraki aşamayı belirleyecek.
Karşılaşma öncesinde Graz'da buluşan Fenerbahçeli taraftarlar, kent sokaklarında toplu halde ilerledi. Taraftarlar yürüyüş sırasında meşaleler yakarken Fenerbahçe lehine tezahüratlarda bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarların maç öncesindeki organizasyonu Graz sokaklarında devam etti. Taraftarlar daha sonra karşılaşmanın oynanacağı Graz Liebenau Stadı çevresine yöneldi.
Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazandı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk karşılaşmada Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya'daki rövanş mücadelesine ilk maçta elde ettiği iki farklı skor avantajıyla çıkacak.
Rövanş karşılaşması TSİ 21.30'da Graz Liebenau Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin ardından turu geçen takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yoluna devam edeceği aşama netleşecek.
Çok Okunanlar