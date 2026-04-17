Fenerbahçe son dakikada yıkıldı liderlik fırsatı kaçtı
Fenerbahçe Rizespor maçı sonucu 2-2 oldu. Sarı lacivertliler son dakikada yediği golle liderlik fırsatını kaçırırken puan durumu değişti.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 22:59
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 23:03
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kadıköy’de Çaykur Rizespor’u konuk etti. 17 Nisan 2026’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken sarı lacivertliler uzatma dakikalarında yediği golle zirveye yükselme fırsatını değerlendiremedi. Bu sonuçla Fenerbahçe 67 puana ulaşırken lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde haftayı ikinci sırada tamamladı.
Maçın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 47. dakikada Ali Sowe’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Fenerbahçe oyunun kontrolünü artırırken skor arayışını sürdürdü.
Fenerbahçe kısa sürede geri döndü
Ev sahibi ekip, 80. dakikada Anderson Talisca’nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 2-1 öne geçti ve maçta üstünlüğü yakaladı.
Rizespor uzatmada skoru dengeledi
Karşılaşmada son bölümde tempo yükselirken Çaykur Rizespor 90+9. dakikada Modibo Sagnan’ın golüyle eşitliği sağladı. Bu golle birlikte mücadele 2-2 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Kırmızı kart dengeleri etkiledi
Çaykur Rizespor’da Samet Akaydın, 72. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eksik kalan konuk ekip, son dakikada bulduğu golle skoru dengeledi.
Puan durumu şekillendi
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 67’ye yükseltti ancak liderliği alamadı. Çaykur Rizespor ise deplasmanda aldığı puanla haftayı tamamladı. Ligde zirve yarışında puan farkı korunurken önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmaların sıralamaya etkisi merak ediliyor.
