Fenerbahçe Rizespor ilk 11’ler açıklandı. Süper Lig 30. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi kadrolar ve maç detayları netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 20:01
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 20:04
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, 17 Nisan 2026’da İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak karşılaşmada alınacak sonuç, üst sıralardaki dengeleri etkileme potansiyeli taşıyor.
Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlenirken, dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev yapacak. VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan bulunacak.
İlk 11’ler açıklandı
Fenerbahçe’nin sahaya çıkacağı ilk 11’de Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem ve Cherif yer aldı.
Çaykur Rizespor’un ilk 11’i ise Fofana, Mithat, Samet, Atilla, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Augusto ve Ali Sowe şeklinde açıklandı.
Takımların lig performansı
Fenerbahçe, ligde oynadığı 29 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, son haftalarda yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda puan arayacak.
Maç öncesi görünüm
Fenerbahçe’nin iç sahadaki performansı ve puan tablosundaki konumu, karşılaşma öncesi dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.
Fenerbahçe Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu
Fenerbahçe Rizespor ilk 11’ler açıklandı. Süper Lig 30. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi kadrolar ve maç detayları netleşti.
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, 17 Nisan 2026’da İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak karşılaşmada alınacak sonuç, üst sıralardaki dengeleri etkileme potansiyeli taşıyor.
Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlenirken, dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev yapacak. VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan bulunacak.
İlk 11’ler açıklandı
Fenerbahçe’nin sahaya çıkacağı ilk 11’de Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem ve Cherif yer aldı.
Çaykur Rizespor’un ilk 11’i ise Fofana, Mithat, Samet, Atilla, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Augusto ve Ali Sowe şeklinde açıklandı.
Takımların lig performansı
Fenerbahçe, ligde oynadığı 29 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, son haftalarda yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda puan arayacak.
Maç öncesi görünüm
Fenerbahçe’nin iç sahadaki performansı ve puan tablosundaki konumu, karşılaşma öncesi dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.
