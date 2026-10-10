Fenerbahçe Rize deplasmanında üç golle kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 21:32
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 21:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Fenerbahçe ilk yarıyı önde tamamladı
Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Asensio'nun şutu, savunmaya çarparak ağlara gitti.
Çaykur Rizespor, ilk yarıda beraberlik golü için fırsatlar aradı. Ev sahibi ekibin Laçi ve Sowe ile geliştirdiği ataklardan sonuç çıkmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkardı
İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonları buldu. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu auta giderken Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in şutu kaleyi bulmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, 59. dakikada Marco Asensio'nun yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna aldı. Sarı-lacivertliler, 83. dakikada bu değişikliğin ardından ikinci golünü buldu.
Sağ kanatta topu kazanan Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.
Oğuz Aydın maçın skorunu belirledi
Fenerbahçe, ikinci golün ardından rakip kalede etkili olmaya devam etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın sert şutunda top direğe çarparak filelerle buluştu.
Bu golle fark üçe çıktı ve mücadele Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe 13 puana yükseldi
Çaykur Rizespor karşısında üç puanı üç golle alan Fenerbahçe, Süper Lig'deki puanını 13'e çıkardı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise haftayı 10 puanla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki galibiyetin ardından ligdeki bir sonraki karşılaşmasına hazırlanacak.
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Fenerbahçe Rize deplasmanında üç golle kazandı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Fenerbahçe ilk yarıyı önde tamamladı
Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Asensio'nun şutu, savunmaya çarparak ağlara gitti.
Çaykur Rizespor, ilk yarıda beraberlik golü için fırsatlar aradı. Ev sahibi ekibin Laçi ve Sowe ile geliştirdiği ataklardan sonuç çıkmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkardı
İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonları buldu. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu auta giderken Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in şutu kaleyi bulmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, 59. dakikada Marco Asensio'nun yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna aldı. Sarı-lacivertliler, 83. dakikada bu değişikliğin ardından ikinci golünü buldu.
Sağ kanatta topu kazanan Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.
Oğuz Aydın maçın skorunu belirledi
Fenerbahçe, ikinci golün ardından rakip kalede etkili olmaya devam etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın sert şutunda top direğe çarparak filelerle buluştu.
Bu golle fark üçe çıktı ve mücadele Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe 13 puana yükseldi
Çaykur Rizespor karşısında üç puanı üç golle alan Fenerbahçe, Süper Lig'deki puanını 13'e çıkardı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise haftayı 10 puanla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki galibiyetin ardından ligdeki bir sonraki karşılaşmasına hazırlanacak.
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