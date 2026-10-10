Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yeni nesil elit'' çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yeni nesil elit'' çıkışı
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız, çok ama çok önemlidir. Kendini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün gören teknooligarklar sadece şuan ki hayatımıza değil geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Teknooligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 15:56
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 15:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
İlim Yayma Cemiyetimizin 75. Yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran, projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan, millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran bu hareketin bu günlere gelmesinde payı olan fakat artık aramızda olmayan tüm hepsini rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Emekleriyle, gayretleriyle tam bir özveri içinde ilim yayma çınarının gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
İlim Yayma Cemiyeti bir gönül hareketidir. İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir.
İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. Nihai hedefi, Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz.
Tüm ümitlerini bu mefkureye sabitlediler, bu milletin evlatları sahipsiz değildir dediler, zor zamanlarda 'Ya Allah' diyerek 'Allah bizimledir' diyerek, gayret bizden tevfik Allah'tandır inancıyla Türkiye'nin eğitim davasına omuz verdiler.
İlim yayma mücadelesi, davası nice engele, zorluğa, zorbalığa, baskıya rağmen işte böyle kök salmış, büyümüş, serpilmiştir.
İlim Yayma'nın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. İlim Yayma Cemiyeti, imam hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur
Bundan 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin halisane niyetlerle toprağa diktiği mütevazi fidan Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür
Nesiller boyunca elden ele kutlu bir emanet gibi onurla taşınan bu bayrağı inşallah bizler de şanla şerefle taşıyacak, daha azametli dalgalanması için bizden sonrakilere teslim edeceğiz.
Kuşkusuz bizim en büyük hazinemiz insandır, en büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven iyi yetişmiş gençler olacaktır.
Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız, çok ama çok önemlidir.
Kendini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün gören teknooligarklar sadece şuan ki hayatımıza değil geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar
Teknooligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır
Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir
Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır.
Rütbe, makam, koltuk, şöhret, zenginlik gibi dünyevi payeler beklemeden ömrünü ilim yayma davasına adayan isimsiz kahramanların emanetini inşallah yere düşürmeyecek, çok daha yükseklere çıkaracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yeni nesil elit'' çıkışı
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız, çok ama çok önemlidir. Kendini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün gören teknooligarklar sadece şuan ki hayatımıza değil geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Teknooligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
İlim Yayma Cemiyetimizin 75. Yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran, projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan, millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran bu hareketin bu günlere gelmesinde payı olan fakat artık aramızda olmayan tüm hepsini rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Emekleriyle, gayretleriyle tam bir özveri içinde ilim yayma çınarının gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
İlim Yayma Cemiyeti bir gönül hareketidir. İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir.
İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. Nihai hedefi, Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz.
Tüm ümitlerini bu mefkureye sabitlediler, bu milletin evlatları sahipsiz değildir dediler, zor zamanlarda 'Ya Allah' diyerek 'Allah bizimledir' diyerek, gayret bizden tevfik Allah'tandır inancıyla Türkiye'nin eğitim davasına omuz verdiler.
İlim yayma mücadelesi, davası nice engele, zorluğa, zorbalığa, baskıya rağmen işte böyle kök salmış, büyümüş, serpilmiştir.
İlim Yayma'nın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. İlim Yayma Cemiyeti, imam hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur
Bundan 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin halisane niyetlerle toprağa diktiği mütevazi fidan Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür
Nesiller boyunca elden ele kutlu bir emanet gibi onurla taşınan bu bayrağı inşallah bizler de şanla şerefle taşıyacak, daha azametli dalgalanması için bizden sonrakilere teslim edeceğiz.
Kuşkusuz bizim en büyük hazinemiz insandır, en büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven iyi yetişmiş gençler olacaktır.
TEKNO-OLİGARKLARA KARŞI GÜVENCE TEKNOFEST GENÇLİĞİ
Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız, çok ama çok önemlidir.
Kendini seçilmiş gören, diğer insanlardan üstün gören teknooligarklar sadece şuan ki hayatımıza değil geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar
Teknooligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır
Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir
Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır.
Rütbe, makam, koltuk, şöhret, zenginlik gibi dünyevi payeler beklemeden ömrünü ilim yayma davasına adayan isimsiz kahramanların emanetini inşallah yere düşürmeyecek, çok daha yükseklere çıkaracağız
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